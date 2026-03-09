400 donne a Porotto | 6,5 km per la lotta ai tumori

A Porotto, oltre 400 donne hanno partecipato a una corsa di 6,5 chilometri per sostenere la lotta contro i tumori. La manifestazione ha visto sfilare un grande gruppo di donne vestite di giallo, che hanno camminato e corso insieme lungo le strade del paese. L’evento si è svolto oggi, attirando l’attenzione della comunità locale.

Un’onda di colore giallo ha invaso il paesaggio di Porotto, dove oltre 400 partecipanti hanno unito il passo per sostenere la lotta contro i tumori e celebrare la forza femminile. La manifestazione, svoltasi ieri mattina partendo dal campo sportivo di via Petrucci, ha un tragitto di 6,5 chilometri percorso interamente anche dalle assessore Angela Travagli e Cristina Coletti. L’iniziativa non è stata una semplice passeggiata sportiva, ma un atto concreto di vicinanza verso chi affronta le cure mediche, promosso dalla Lilt Ferrara con il pieno sostegno dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune. Il successo della partecipazione ha dimostrato come la comunità locale sappia rispondere con presenza fisica a temi cruciali come la prevenzione e lo stile di vita sano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

