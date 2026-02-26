Visibilia l’accusa di falso in bilancio Le decisioni strategiche venivano prese da Santanchè Mazzaro e Kunz

Milano, 26 febbraio 2026 – "Le decisioni venivano concordate spesso prima dei Cda e, per quello che ho capito io, le decisioni strategiche venivano prese da Santanchè, Canio Mazzaro e Dimitri Kunz", ossia l'ex compagno e l'attuale compagno della senatrice di FdI. È un passaggio della testimonianza odierna dell'ex dipendente del gruppo Visibilia, Federica Bottiglione, nel processo milanese, davanti alla seconda sezione penale, in cui la ministra del Turismo risponde di falso in bilancio assieme ad altre 15 persone. La grande accusatrice Bottiglione, ex responsabile degli affari societari di Visibilia, è anche la cosiddetta...