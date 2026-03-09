L’Osimana si sblocca contro il Chiesanuova

L’Osimana ha ottenuto la prima vittoria della stagione battendo il Chiesanuova 2-0. La squadra di casa ha segnato due gol nel secondo tempo, con i marcatori che sono stati indicati come Verdini e Persiani, entrambi nel corso della ripresa. La formazione schierata comprendeva diversi giocatori titolari, tra cui Patrizi, Pigini, Domizi, Buonaventura e Russo, subentrato nel secondo tempo.

OSIMANA 2 CHIESANUOVA 0 OSIMANA: Verdini, Pagliarini, Caruso, Ercoli, Patrizi (10' pt Falcioni), Pigini, Manini (39' st Taborro), Domizi, Persiani (32' st Severini), Buonaventura (20' st Mancini), Russo (13' st Mafei). All. Labriola. CHIESANUOVA: Fatone, Parioli, Hernandez (12' st Lezcano), Monaco, Lucarini, Pasqui, Papa, Borgia, Di Matteo, Mongiello, Busato (33' st Bambozzi). All. Mariotti. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 21' pt Persiani, 43' pt Russo (rig.) Prima o poi doveva arrivare. Alla decima giornata l' Osimana coglie la prima vittoria del girone di ritorno, e anche del nuovo anno. I senzatesta al Diana non sbagliano contro il Chiesanuova, chiudendo la partita nel primo tempo.