Russo si fa cacciare Osimana ko Boccata d’ossigeno per il Matelica

Questa sera l’Osimana ha subito una sconfitta casalinga contro il Matelica. Russo si è fatto cacciare, lasciando i suoi in dieci e rendendo più difficile la partita. L’Osimana si è arresa senza grosse chances di rimonta, mentre il Matelica ha potuto respirare e ritrovare fiducia. Per i giallorossi, ora c’è bisogno di ripartire velocemente.

1 OSIMANA 0: Ginestra, Montella, Bucari (39’ st Merli), Mengani N. (36’ st Bianchi), Lapi, Marino, Mengani E., Tomas Caleir, Tittarelli (9’ st Touray), Pedrini (9’ st Bonvin), Antonioni (30’ st Sfasciabasti). All. Santoni. OSIMANA: Verdini, Falcioni, Caruso (45’ st Taborro), Ercoli, Patrizi, Pigini, Persiani, Domizi (16’ st Severini), Mafei (16’ Alessandroni), Russo, Manini (25’ st Modesti). All. Labriola. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Rete: 6’ st Antonioni. Note: spettatori 300 circa, angoli 7-0 per gli ospiti; ammoniti Tittarelli, Marino, Lapi, Montella, Touray, Mafei, Patrizi; espulso al 45’ Russo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

