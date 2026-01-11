Alle 14:30 al Don Guido Bibini, Chiesanuova apre il 2026 affrontando K-Sport Montecchio. Una partita importante per la squadra, che si impegnerà con determinazione per ottenere un buon risultato. L'incontro rappresenta un’occasione per iniziare il nuovo anno sportivo con slancio e concentrazione, dimostrando il proprio valore sul campo.

È un Chiesanuova un po’ "corto" quello che alle 14.30 al Don Guido Bibini inaugura il 2026 contro il K-Sport Montecchio. I pesaresi hanno già aperto il nuovo anno regalandosi la Coppa Italia. Il gruppo, di nuovo nelle mani di Magi, è secondo in classifica con 26 punti, i locali sono terzultimi con 8 punti in meno e dovranno fare i conti con assenze importanti, a iniziare dalla squalifica del centrale Monaco (nel reparto dietro in forse l’under Ciottilli) e proseguendo con i movimenti di mercato che hanno portato alle uscite di Persiani e Perri. Oggi unica punta sarà Papa. Per mister Mariotti gara speciale avendo allenato i pesaresi dal 2007 al 2012 e di nuovo dal 2016 al 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui CHiesanuova. "Contro il K Sport c’è da dare tutto»

Leggi anche: Vis Pesaro, rinforzo di spessore. Machin: "Sono qui per dare tutto». Bosco: "Un acquisto possibile grazie al contributo degli sponsor»

Leggi anche: Pisacane carica il Cagliari: «Contro la Roma dobbiamo dare tutto. Sugli infortunio dico…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutto verso la finale tra K-Sport e Tolentino: ci si gioca la Coppa Italia Eccellenza; Eccellenza / Si ritorna in campo, coda-testa al Polisportivo tra Civitanovese e Fermana; Tolentino, l’ora della vendetta: col Montecchio in palio la Coppa Italia; L’Osimana punta su Persiani. Il neoarrivato subito nella mischia: Con la Fermignanese per vincere».

K-Sport Montecchio e Fermignano, trasferte insidiose. Urbino sfida Montegranaro, Urbania il Tolentino - " Per noi è la prima gara dopo la sosta – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – e ciò rappresenta sempre un’incognita, a differenza del Tolentino che qualche giorno fa ha ... msn.com