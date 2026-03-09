Lonate Pozzolo raffica di furti nel cimitero della frazione di Sant' Antonino

A Lonate Pozzolo, nel cimitero della frazione di Sant'Antonino, sono stati segnalati diversi furti nelle ultime settimane. Gli episodi coinvolgono principalmente atti di scasso e il furto di oggetti di valore lasciati sui loculi e nelle tombe. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e fermare questa serie di intrusioni che stanno creando preoccupazione tra i residenti.

Lonate Pozzolo (Varese) – Un luogo che dovrebbe essere sacro, custode di silenzio, ricordi e rispetto, si è trasformato in un teatro di audaci profanazioni che stanno scuotendo profondamente la comunità. Al cimitero di Sant'Antonino Ticino, nella zona di Lonate Pozzolo, qualcuno si è introdotto durante le ore più oscure della notte, colpendo tombe e lapidi con una freddezza che lascia senza parole, portando via oggetti che per le famiglie non hanno soltanto valore materiale, ma rappresentano memorie preziose, affetti e legami con chi non c'è più. I primi dati raccolti dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Carraro, parlano di diciannove furti accertati, ma il numero reale potrebbe essere ben più alto.