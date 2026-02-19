Lonate Pozzolo – Aggressione a Lonate Pozzolo due persone ferite in via 2 Giugno –

Mercoledì 18 febbraio 2026, un episodio di violenza ha coinvolto due uomini in via 2 Giugno a Lonate Pozzolo. La causa dello scontro è ancora da chiarire, ma entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Un giovane di 18 anni e un uomo di 52 anni sono stati colpiti durante una lite scoppiata nel quartiere. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La comunità aspetta aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Lonate Pozzolo, aggressione in via 2 Giugno: un 18enne e un 52enne feriti, indagini in corso. Un episodio di violenza ha scosso Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, mercoledì 18 febbraio 2026. Un'aggressione avvenuta in via 2 Giugno ha visto coinvolti due uomini, un diciottenne e un cinquantaduenne, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale. Le indagini dei carabinieri di Busto Arsizio sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare eventuali responsabili. Dinamica dell'aggressione e intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato poco dopo le ore 20:00. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato.