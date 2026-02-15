Lonate Pozzolo – A Lonate Pozzolo lutto per don Giambattista Inzoli

Vittorino Inzoli, padre di don Giambattista, è morto l’11 febbraio a 94 anni, lasciando un vuoto tra amici e parenti di Lonate Pozzolo. La sua scomparsa ha colpito la comunità locale, che lo ricordava come una persona sempre presente e attenta alle esigenze degli altri. Un suo esempio di dedizione si vede anche nella vicinanza al figlio, parroco di lungo corso nel paese.

Lonate Pozzolo nel Lutto: Addio a Vittorino Inzoli, Padre del Parroco Don Giambattista. Lonate Pozzolo piange la scomparsa di Vittorino Inzoli, avvenuta l'11 febbraio all'età di 94 anni. La notizia ha profondamente colpito la comunità, legata al figlio, don Giambattista Inzoli, parroco e responsabile della Comunità pastorale San Paolo VI, che opera anche a Ferno e Tornavento. Le esequie sono state fissate per sabato 14 febbraio nella chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Cesano Maderno. Un Pilastro della Comunità. Vittorino Inzoli lascia un vuoto significativo in una comunità dove il ruolo del sacerdote è da sempre centrale.