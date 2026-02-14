Mareggiate e venti provocano una sommersione dell' area costiera | chiuso il passaggio al trabocco

Le mareggiate e i venti di libeccio provenienti da sud hanno sommerso la zona costiera di Torino di Sangro, rendendo necessario chiudere il passaggio al trabocco per motivi di sicurezza. La forza delle onde ha raggiunto livelli elevati, sommergendo parte della spiaggia e creando problemi alla navigazione lungo la costa.

A causa delle forti mareggiate e venti di libeccio provenienti da sud si è verificata una sommersione dell'area costiera di Torino di Sangro. Il sindaco Nino Di Fonso, assieme all'ingegnere delle opere marittime, ha effettuato un sopralluogo presso il trabocco Punta Le Morge, in borgata marina. “Il problema dell'erosione è stato costantemente segnalato alla Regione - ricorda - ma ad oggi la situazione è in sospeso senza alcun esito”. Il primo cittadino fa sapere inoltre che il passaggio che conduce al trabocco Punta Le Morge verrà chiuso per scongiurare ulteriori rischi connessi al fenomeno erosivo ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un’allerta maltempo interessa molte regioni italiane, con venti di burrasca e mareggiate che colpiscono soprattutto il sud e le isole.

Argomenti discussi: Il ciclone Nils si abbatte sulla Calabria, temporali e venti di burrasca provocano disagi e frane: è allerta – LIVE · LaC News24; La terra cede, il mare avanza: Riviera dei Cedri sotto pressione · CosenzaChannel.it.

Meteo, allerta per Harry Bis: il Ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia, mareggiate con onde di 9 metri e rischio valangheA soli 21 giorni dall’eccezionale ondata di maltempo del 20-21 gennaio 2026, una nuova tempesta, battezzata «Harry Bis», minaccia le stesse regioni: Sardegna, Sicilia e ... leggo.it

In arrivo l'Harry Bis, venti di burrasca e mareggiate con onde alte fino a 7-9 metriArriva la tempesta 'Harry Bis'. Sardegna, Sicilia e Calabria saranno nuovamente colpite da venti di burrasca, tempesta e mareggiate violente come era accaduto lo scorso 20 e 21 gennaio. Lorenzo Tedici ... adnkronos.com

Neve a bassa quota, venti di tempesta e mareggiate lungo le coste. Evacuate circa 500 persone a Cassano allo Ionio dopo l’esondazione del Crati Il maltempo torna a colpire con forza la Calabria, dove è stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologi facebook