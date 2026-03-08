Riqualificazione loggia di Banchi il Civ Sestiere del Doge | Noi esclusi dalla commissione grave

Il Civ Sestiere del Doge ha denunciato di essere stato escluso dalla commissione che si occuperà della riqualificazione della Loggia della Mercanzia di Piazza Banchi a Genova. Lunedì 9 marzo sono state convocate le commissioni IV e V del Comune per discutere gli aggiornamenti sul progetto. La questione riguarda l’accesso e la partecipazione alle decisioni che riguardano questa riqualificazione.

Lunedì 9 marzo sono convocate le commissioni consiliari IV e V del Comune di Genova per discutere degli aggiornamenti sul progetto di riqualificazione della Loggia della Mercanzia di Piazza Banchi. Il Civ Sestiere del Doge, limitrofo, accende la polemica e lamenta un mancato invito: "I commercianti, e segnatamente le attività consorziate nei centri integrati di via, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e valorizzazione dei quartieri, in questo caso del centro storico - si legge in una nota firmata dalla presidente del Civ, Francesca Pescetto -. Riteniamo grave, dunque, che la nostra voce non venga presa in considerazione dalle istituzioni quando si vanno ad affrontare temi che impattano direttamente sulle attività economiche, e rispetto ai quali crediamo di poter fornire un prezioso contributo di idee e progettualità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

