L' odissea degli italiani bloccati alle Maldive | Voli cancellati e per tornare dobbiamo pagare 1.500 euro

Molti italiani rimangono bloccati alle Maldive, nonostante dovessero tornare in Italia. I voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, e ora per rientrare devono pagare circa 1.500 euro. La situazione ha creato notevoli disagi a chi si trovava sull'isola, costretto ad affrontare costi elevati e incertezza sui tempi di partenza.

Molti voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran. Diversi turisti non riescono a fare ritorno a casa per i costi proibitivi. E denunciano: "Ci sentiamo abbandonati dalla Farnesina" Sarebbero già dovuti rientrare in Italia, ma molti voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran. E così, molti italiani si trovano ora bloccati alle Maldive, con bagagli pronti e biglietti già pagati. Ma le compagnie aeree, come quelle dei paesi del Golfo che solitamente fanno scalo in aeroporti come Dubai, Abu Dhabi e Muscat, hanno cancellato i voli. La comunicazione è arrivata via email, dove non viene proposta alcuna alternativa o alcun rimborso. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra»Sono 320 gli italiani atterrati a Roma Fiumicino a bordo di un volo Neos, provenienti da India, Sri Lanka e Maldive.

L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive: “Voli cancellati, biglietti per i bambini a 1.600 euro”Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive.

Tutto quello che riguarda L'odissea degli italiani bloccati alle...

Temi più discussi: L'odissea per il rientro di 320 italiani da India, Sri Lanka e Maldive; Volo da Malè, l'odissea per il rientro di 320 italiani; Tornare dalle Maldive ci costa 10mila euro: lo sfogo di Gabriele, bloccato in aeroporto con la famiglia; Maldive, finalmente rientrano i pisani: Storia a lieto fine.

L'odissea degli italiani bloccati alle Maldive: Voli cancellati e per tornare dobbiamo pagare 1.500 euroSarebbero già dovuti rientrare in Italia, ma molti voli sono stati cancellati a causa della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran. E così, molti italiani si trovano ora bloccati alle Maldive, con ... today.it

Iran, Tajani: Su rimpatri emergenza finita, criticità solo nella MaldivePer quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora grazie alla ripresa di molti voli di linea; direi, quindi, che l’emergenza è ... lapresse.it

Info Maldive Ciao, avrei gentilmente bisogno di delucidazioni sull’argomento cibo/acqua. Per chi e gia stato alle Maldive, l’acqua del rubinetto é potabile O devo utilizzare unicamente l’acqua in bottiglia - facebook.com facebook

Rientrati tutti gli italiani dal Golfo, l'annuncio di Tajani: «Emergenza finita, ma resta il problema Maldive» x.com