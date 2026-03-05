L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive | Voli cancellati biglietti per i bambini a 1.600 euro

Una famiglia pisana rimasta bloccata a Malé alle Maldive denuncia che i voli sono stati cancellati e i biglietti per i bambini costano 1.600 euro. La comitiva, arrivata sull’isola per una vacanza, si trova ora impossibilitata a tornare a casa e cerca soluzioni per tornare in Italia. La situazione ha generato preoccupazione e difficoltà logistiche per i membri della famiglia.

Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive. “Stamani è partito un volo della compagnia Neos diretto a Roma: sono riuscite a partire due delle cinque famiglie pisane, in tutto 5 persone tra cui un bambino”, racconta Giacomo Scalzini, uno dei pisani bloccato in aeroporto. P er gli altri, invece, resta l’attesa. “Per i restanti bisogna ancora vedere quando potranno partire: dobbiamo capire quando faranno salire altri passeggeri e quando sarà il prossimo volo per il rientro in Italia”. Tremila italiani alle Maldive Nel frattempo, spiega Scalzini, è stata creata “una chat con il console e l’ambasciata”. Sull’isola, aggiunge, “ci sarebbero circa 3mila italiani e le notizie circolano soprattutto tramite passaparola”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

