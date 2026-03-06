Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre | Altri hanno pagato e sono rimasti a terra

Dopo settimane di attesa, 320 italiani sono tornati a Roma Fiumicino con un volo Neos proveniente da India, Sri Lanka e Maldive. Tra loro ci sono tre persone che hanno pagato 4.800 euro ciascuno per tornare in Italia, mentre altri italiani sono rimasti bloccati alle Maldive nonostante abbiano investito somme simili. La situazione riguarda chi ha avuto la possibilità di rientrare e chi, invece, è ancora fuori.

Sono 320 gli italiani atterrati a Roma Fiumicino a bordo di un volo Neos, provenienti da India, Sri Lanka e Maldive. Tutti erano rimasti bloccati nei giorni scorsi, per la crisi del traffico aereo scatenata dall’attacco in Iran di Stati Uniti e Israele. Tra quei passeggeri rientrati a Fiumicino, anche una sessantina di connazionali con problemi di salute, fatti rientrare in via prioritaria con il supporto della Farnesina. «Saremmo dovuti rientrare martedì ma invece siamo tornati oggi», ha raccontato uno dei passeggeri all’arrivo. «Abbiamo girato tre aeroporti, siamo passati da Nuova Delhi, Colombo, le Maldive. Alla fine pensavo di fare la fine di Ulisse». 🔗 Leggi su Open.online

“Tornare dalle Maldive costa 10mila euro”, lo sfogo di Gabriele, bloccato con la famigliaBologna, 5 marzo 2026 - Anche a Malé (Maldive) il momento non è dei migliori a causa del conflitto in Iran.

Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso DubaiLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in...

