Lo stress da bollette dei genitori rallenta il cervello dei neonati | gli effetti già nel primo anno di vita

Uno studio del Boston Children’s Hospital evidenzia come lo stress finanziario dei genitori possa influire sullo sviluppo cerebrale dei neonati, con effetti già visibili nel primo anno di vita. Le preoccupazioni economiche, infatti, sembrano avere un impatto sulla crescita cognitiva e sul benessere dei bambini nei primi mesi di vita.

Un nuovo studio del Boston Children’s Hospital rivela come le preoccupazioni finanziarie dei genitori possano influire con effetti duraturi sullo sviluppo cerebrale dei bimbi più piccoli. Gli autori: "Fondamentale intervenire precocemente contro lo stress". 🔗 Leggi su Fanpage.it

