Blizzard annuncia lo Showcase 2026 con novità su Diablo World of Warcraft Overwatch e Hearthstone

Blizzard Entertainment ha annunciato lo Showcase 2026, un evento dedicato ai futuri aggiornamenti e novità di titoli come Diablo, World of Warcraft, Overwatch e Hearthstone. La presentazione offrirà approfondimenti da parte degli sviluppatori su contenuti e progetti in corso, rappresentando un momento importante per gli appassionati e il settore videoludico. La data e i dettagli dell’evento saranno comunicati prossimamente.

Oggi Blizzard Entertainment ha svelato le date di pubblicazione del prossimo Showcase 2026, l'evento di presentazione che prevede una lunga serie di approfondimenti da parte degli sviluppatori su annunci importanti riguardanti i titoli dell'universo Blizzard, tra cui World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone e Diablo. Questi approfondimenti costituiranno anche l'occasione per celebrare il 35º anniversario di Blizzard, in onore sia della community sia della maestria creativa. Al contempo offriranno uno sguardo entusiasmante al futuro, incluso l'attesissimo ritorno della BlizzCon a settembre. "I nostri team di straordinario talento hanno preparato una selezione eccezionale per i giocatori e le giocatrici dei nostri universi," ha dichiarato Johanna Faries, presidente di Blizzard Entertainment.

