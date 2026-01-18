Ithell Colquhoun lo zio-stregone l’isola fatata e la prigioniera senza nome
Ithell Colquhoun, artista e studiosa di occultismo, ha vissuto un percorso ricco di passioni tra pittura, poesia e scrittura. La sua figura si distingue per il legame tra creatività e mistero, con un interesse particolare per simbolismo e spiritualità. In questo articolo esploreremo la sua vita, le sue opere e il patrimonio culturale che ha lasciato, evidenziando il suo ruolo come figura unica nel panorama artistico e occulto del XX secolo.
Studiosa di occultismo, pittrice, autrice di poesie, romanzi, saggi e guide di viaggio, Ithell Colquhoun ha legato, nel corso degli anni Trenta, la sua produzione artistica di stampo britannico al. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Aurora Livoli trovata morta a Milano, lo zio: ‘É andata via senza soldi e senza cambio’
Leggi anche: I cento anni della "De Amicis": «Una scuola che ha attraversato il tempo senza restarne prigioniera»
Ithell Colquhoun, lo zio-stregone, l’isola fatata e la prigioniera senza nome.
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.