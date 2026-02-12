il terremoto vannacci dopo lo strappo di ziello riflettori su bonanno la lega tira le somme

Dopo lo strappo di Ziello, i riflettori tornano su Bonanno. La Lega fa il punto della situazione, mentre il voto di fiducia sul decreto per i fondi all’Ucraina apre una nuova fase politica. A Pisa, il fronte tra le forze di centrodestra resta aperto e in continua evoluzione.

Il voto di fiducia sul decreto per i fondi all’Ucraina segna il primo passaggio politico del nuovo corso del deputato pisano Edoardo Ziello con Futuro Nazionale, ma a Pisa il fronte rimane aperto e gli equilibri del centrodestra restano in movimento. "Dall’approvazione della questione di fiducia dipende la permanenza in carica del governo", la fiducia "si intende posta come scelta di campo", dunque "noi siamo un partito di destra, che sa benissimo in quale perimetro collocarsi". Con queste parole Ziello, tra i 5 fondatori di Futuro Nazionale insieme a Roberto Vannacci, ha motivato la scelta di sostenere la fiducia alla Camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

