Lo Stato delle Cose | le ultime sui casi David Rossi Chiara Poggi ed Emanuela Orlandi

Massimo Giletti, come ogni lunedì, torna a fare il punto con Lo Stato delle Cose, il programma di Rai Approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 15 dicembre 2025. La nuova puntata si apre con il consueto faccia a faccia tra il padrone di casa e Michele Santoro sulle ultime dell’attualità politica nazionale e internazionale. Spazio, a seguire, al caso David Rossi, tornato al centro delle cronache: secondo una nuova perizia del RIS, condotta dal tenente colonnello Gregori, il manager di Mps non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato vittima di un omicidio. E ancora, la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi prosegue alla vigilia dell’atteso incidente probatorio. Davidemaggio.it

