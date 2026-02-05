Tragedia a Porcari | Arti Kola Jonida Kola Hajdar e Xhesika morti per monossido di carbonio

Una famiglia di Porcari ha perso quattro persone in poche ore. Sono morti per un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno della loro casa in via Galgani, a Rughi. La comunità è sotto shock, ancora non si conoscono le cause che hanno portato a questa tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per avviare le indagini.

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Porcari, in provincia di Lucca. Quattro persone hanno perso la vita a causa di una grave intossicazione da monossido di carbonio all’interno della loro abitazione in via Galgani, nella frazione di Rughi. Le vittime sono Arti Kola, 48 anni, operaio, la moglie Jonida Kola, 43 anni, casalinga, e i due figli Hajdar, 22 anni, elettricista, e Xhesika, 15 anni, studentessa. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, si tratta di un’intera famiglia. Una quinta persona, un parente stretto – il fratello del padre – è stata soccorsa ancora in vita e trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca, 4 morti: soccorritori intossicati

Una tragedia si è consumata a Porcari, vicino Lucca, dove quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Arti, Jonida e i loro figli Hadjar e Xhesika. Famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittime

Una tragedia ha colpito Porcari questa mattina.

