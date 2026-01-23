Sicurezza Colombo FdI incontra il questore | Nessuno ha fatto quanto Meloni la sinistra faccia mea culpa

Questa mattina, Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il questore di Rimini, Morelli, e Laura Casonato, presidente provinciale Uil Polizia, per discutere di sicurezza. L’incontro ha affrontato tematiche legate alla tutela dei cittadini e alle misure adottate. Colombo ha sottolineato l’impegno del governo Meloni in questa area, invitando la sinistra a riconoscere i progressi compiuti.

Questa mattina incontro con Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, il questore di Rimini Morelli, e con Laura Casonato presidente provinciale Uil Polizia. Un confronto serio, fatto di fatti e necessità operative. “E i fatti dicono una cosa semplice: negli ultimi dieci anni nessun governo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Terrorismo: Rampelli, 'sinistra faccia mea culpa e combatta con noi chi mandava soldi ad Hamas'Rampelli invita la sinistra a riconoscere le proprie responsabilità e a collaborare nella lotta contro il terrorismo.

Quanto sono sicuri i locali (movida e non) dell'Agrigentino e come funzionano i controlli? Faccia a faccia con il questore Tommaso PalumboQual è il livello di sicurezza dei locali nell'Agrigentino, sia della movida sia delle altre attività? Quali controlli vengono effettuati e come funzionano? In questa intervista, il questore Tommaso Palumbo approfondisce le misure di sicurezza adottate nella zona, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: IMPRESE: COLOMBO (FDI): DAL MIMIT MASSIMO IMPEGNO SU GRUPPO AEFFE PER SOLUZIONE CONCRETA; Marigliano, il Liceo Colombo apre le porte alla testimonianza dei genitori di Mario Paciolla.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA. COLOMBO (FDI): CON IL GOVERNO MELONI PIÙ RISORSE E ASSUNZIONI PER LE FORZE DI POLIZIA»Questa mattina ho avuto un incontro proficuo con il Questore di Rimini, dott. Morelli, e con la presidente provinciale di UIL Polizia, Laura Casonato. Un ... agenziagiornalisticaopinione.it

FdI incontra il questore di Potenza, sicurezza tema prioritarioQuesta mattina, insieme al senatore Gianni Rosa e al capogruppo dei Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Antonio Vigilante, ho incontrato il questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, per affrontare ... ansa.it

Sicurezza stradale, arrivano i semafori intelligenti: si parte dalla Colombo x.com

Colombo Hub. . Bonificare e mettere in sicurezza la copertura per migliorare le prestazioni energetiche dell'intero stabile: è stato questo l'obiettivo dell'intero progetto di riqualificazione energetica di un capannone a Cassago. Abbiamo sviluppato una soluzion facebook