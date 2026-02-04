Lindsey Vonn annuncia che gareggerà alle Olimpiadi con un crociato rotto. La campionessa di sci si prepara a scendere in pista domenica prossima, nonostante il grave infortunio. Molti atleti hanno corso con lo stesso problema in passato, anche se raramente lo raccontano. La decisione di Vonn sorprende, ma lei è decisa a provarci.

A quelli del calcio la conferenza stampa in cui Lindsey Vonn dice che proverà a fare la discesa libera alle Olimpiadi – domenica prossima – con un legamento crociato rotto sarà sembrata una follia. E in effetti lo è: si tratta pur sempre di volare a 130 kmh su un pendio ghiacciato. Ma il New York Times ci riporta ad una “normalità” agonistica che un po’ ignoriamo, scrivendo che “in realtà, sta facendo quello che molti altri sciatori hanno fatto prima di lei”. “Il segreto sporco è che succede nello sci, e alcuni ne parlano e altri no”, ha detto al Nyt Breezy Johnson, compagna di squadra di Vonn nella discesa libera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vonn scierà col crociato rotto, molti lo hanno fatto prima di lei anche se non lo dicono (New York Times)

Lindsey Vonn gareggia ai Giochi con il crociato rotto.

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Argomenti discussi: Vonn non molla: Lesione al crociato, ma proverò a gareggiare domenica.

Vonn non molla, Castellacci: Caso unico: vi spiego come si può gareggiare col crociato rotto. L'annuncio di Lindsey Vonn di voler scendere in pista nella discesa olimpica di Cortina, nonostante la rottura del legamento crociato anteriore rimediata venerdì scorso a Crans Montana, ha acceso il dibattito.

Lindsey Vonn può sciare col crociato rotto? L'esperto: Come andare in autostrada con la ruota sgonfia. La campionessa americana ha annunciato che sarà ai Giochi di Milano-Cortina anche se ha un crociato completamente rotto.

