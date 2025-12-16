Una torinese terza a Miss Mamma Chef 2025 | conquista la giuria con la sua torta al cioccolato e caramello

Una giovane torinese si distingue a Miss Mamma Chef 2025, conquistando il terzo posto grazie alla sua deliziosa torta al cioccolato e caramello salato. La sua creazione ha affascinato la giuria, dimostrando talento e passione per la cucina. Un risultato che evidenzia le capacità di una mamma chef emergente, pronta a sorprendere nel mondo della pasticceria.

Con la sua torta golosa al cioccolato e caramello salato è riuscita a classificarsi in terza posizione. La torinese Orietta Rosso, 54 anni, è stata tra le mamme premiate alla settima edizione di Miss Mamma Chef 2025, che si è svolta domenica 14 dicembre. Al coking show hanno partecipato 18 mamme.

