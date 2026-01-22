Il ritorno in pista di Liza Minnelli passa attraverso l’intelligenza artificiale

Liza Minnelli torna sulla scena musicale dopo tredici anni, presentando una nuova canzone. La particolarità è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha contribuito a creare la traccia. La cantante ha aggiunto la propria voce a una composizione dance generata digitalmente, suscitando commenti e riflessioni sul ruolo della tecnologia nella musica contemporanea.

Liza Minnelli ha pubblicato nuova musica per la prima volta in tredici anni, ma la canzone ha una particolarità che ha fatto storcere il naso a molti: ha infatti aggiunto la propria voce a una traccia dance creata dall’intelligenza artificiale. Il brano, Kids, Wait Til You Hear This -che è anche il titolo del suo prossimo memoir- è un’inaspettata incursione nella deep house per l’artista, assente dal mercato discografico dal 2013, quando si esibì in un episodio della serie televisiva Smash. Sulla sua pagina Facebook, la superstar ha definito l’azienda dietro il brano, ElevenLabs, come «un colosso della techno da sei miliardi di dollari che fa cose incredibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Liza Minnelli torna a cantare dopo 13 anni con il contributo dell’intelligenza artificialeDopo 13 anni di assenza, Liza Minnelli torna a cantare con il supporto dell’intelligenza artificiale.

