Bari si conferma come la città con il clima migliore d’Italia, secondo l’Indice del Sole 24 Ore, che valuta le condizioni climatiche dei territori nazionali. Catanzaro si avvicina alla top ten, mentre Vibo si posiziona bene. Messina si trova al 46° posto e Cosenza all’86°. Questa classifica si basa su dati raccolti e pubblicati dal quotidiano economico.

Per il terzo anno consecutivo Bari primeggia nell’Indice del clima del Sole 24 Ore, prima tappa di avvicinamento alla storica indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore che ogni anno misura i territori più vivibili del nostro Paese. La classifica sul clima, in particolare, fotografa il benessere climatico e racconta quali sono le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive sul territorio in base ai dati medi rilevati nell’arco del decennio 2015-2025. Al risultato contribuiscono 15 indicatori che misurano 15 differenti parametri climatici che impattano sulla vita quotidiana delle persone. La top ten... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bari è la città con il clima migliore d'Italia. Catanzaro sfiora la top ten, bene Vibo. Messina è 46°, Cosenza è all'86° posto

