LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 12 | 40

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con partenza prevista alle 12:40. La cronometro di questa giornata si svolge lungo un percorso ancora da definire e sarà trasmessa in diretta. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato. La diretta della tappa di oggi della Parigi-Nizza inizia alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 12:26 La partenza e l’arrivo a Lido di Camaiore sono ormai un abitudine per la Tirreno Adriatico, che ha sempre scelto questa città come sede di partenza e arrivo negli ultimi tredici anni, con undici cronometro e due tracciati in linea. 12:24 Il percorso è lungo 11.5 km e non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. L’unico rilevamento cronometrico, prima del traguardo, sarà al chilometro cinque. 12:21 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno Adriatico 2026, la cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

FATE LARGO Arriva il campione italiano a cronometro! Oggi inizia la Tirreno-Adriatico e Filippo Ganna punta alla prova contro il tempo inaugurale! Appuntamento alle 15.40 per vederlo divorare quegli 11,5 km #ItaliaTeam Federciclismo - facebook.com facebook

Stage 1 of Tirreno Adriatico @CA_Ita Lido di Camaiore Lido di Camaiore 11.5 KM (ITT) 12:40 CET #TirrenoAdriatico x.com