LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la prova di Van Aert

Oggi si svolge la cronometro della Tirreno-Adriatico 2026, con la partenza di Van Aert che ha dato il via alla tappa. La prova è seguita in diretta streaming e sono disponibili aggiornamenti sulla startlist, mentre la corsa principale continua con la tappa di oggi della Parigi-Nizza a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 12:50 All’intermedio Verstrynge transita in 5’57”. 12:48 Inizia la prova del belga Wout van Aert ( Team Visma Lease a Bike) 12:47 Lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ha iniziato la sua prova. 12:46 Da seguire con particolare attenzione, in ottica successo, anche le prove del britannico Ethan Hayter, dello statunitense Matteo Jorgenson e del belga Wout van Aert. 12:43 Giulio Ciccone, lo sloveno Primoz Roglic e l’australiano Jai Hindley sono al debutto stagionale. 12:40 L’ultimo corridore a prendere il via sarà il francese Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la prova di Van Aert Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della... Contenuti utili per approfondire LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometro; Tirreno-Adriatico 2026: date, percorso e dove vedere la Corsa dei Due Mari; Tirreno-Adriatico 2026, la Alpecin-Premier Tech punta su Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen. Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 Buongiorno ... oasport.it FATE LARGO Arriva il campione italiano a cronometro! Oggi inizia la Tirreno-Adriatico e Filippo Ganna punta alla prova contro il tempo inaugurale! Appuntamento alle 15.40 per vederlo divorare quegli 11,5 km #ItaliaTeam Federciclismo - facebook.com facebook FATE LARGO Arriva il campione italiano a cronometro! Oggi inizia la Tirreno-Adriatico e Filippo Ganna punta alla prova contro il tempo inaugurale! Appuntamento alle 15.40 per vederlo divorare quegli 11,5 km #ItaliaTeam @Federciclismo x.com