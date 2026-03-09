LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Hatherly in testa tra poco la prova di del Toro

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con Hatherly che guida la corsa e tra poco si svolgerà la prova di del Toro. La cronometro di oggi è seguita in diretta, mentre alle 12 partirà anche la tappa di Parigi-Nizza. La startlist completa e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sui link dedicati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 13.44 Il tempo di Hatherly si sta dimostrando di grande livello, non essendo stato attaccato da corridori come Christen e Tratnik. Il sudafricano ha disputato una grande prova sopratutto nella seconda parte, vedremo se a fine corsa sarà nella top ten. 13.42 Sjoerd Bax passa al primo intermedio in 5'48", che vale il quarto posto in graduatoria, a 4? da Hatherly e Christen. 13.41 Partito Giovanni Aleotti (Red Bull – BORA – hansgroe). 13.40 Al primo intermedio Filippo Fiorelli è nono, a 10? dal tempo di Christen e Hatherley.