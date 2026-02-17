Oggi, Tiberi ha sfidato Del Toro nella cronometro di Hudayriyat Island durante la seconda tappa della UAE Tour 2026, mettendo a rischio la classifica generale. La gara si svolge in condizioni di caldo intenso e con il vento che soffia forte sulla spiaggia, creando difficoltà per i corridori. La corsa inizia alle prime luci del mattino, con i ciclisti che si preparano a disputare una prova di resistenza e velocità lungo il tracciato di circa 20 chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della UAE Tour 2026, corsa ciclistica e valevole come terza prova dell’UCI World Tour 2026 categoria 2. Quest’oggi sarà di scena la cronometro individuale sulle strade di Hudayriyat Island sulla lunghezza di 12,2 km. Vedremo se gli uomini più attesi sapranno fare la differenza in questa sfida contro il tempo. Si è reduci dal colpo del messicano Isaac Del Toro. Sull’arrivo in leggera salita di Liwa, grazie uno spunto notevolissimo a 300 metri dal traguardo, l’alfiere dell’UAE Team Emirates – XRG ha saputo fare la differenza, precedendo all’arrivo l’olandese Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) e uno splendido Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che si è messo alle spalle gli altri due azzurr i Matteo Maluscelli e Alessandro Romele dell’Astana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a Hudayriyat Island. Tiberi sfida Del Toro

Isaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale.

Luca Del Toro ha conquistato il terzo posto nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, una gara avvincente che si è svolta oggi nel caldo del deserto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.