LIVE Sinner-Shapovalov 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve bene e si mette alla caccia del break

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, la partita tra Sinner e Shapovalov è in corso con il punteggio di 3-2 a favore dell’italiano. Sinner sta servendo bene e cerca di ottenere il break, mentre sul campo vengono scambiati colpi intensi e precise variazioni di ritmo. L’azzurro ha sfruttato un passante di buona fattura, approfittando di una palla corta dell’avversario.

40-30 Passante perfetto di Sinner che sfrutta al meglio la palla corta non definitiva del suo avversario. 40-15 Terzo doppio fallo per Shapovalov. Seconda palla. 40-0 Di poco fuori la risposta dell'italiano. 30-0 Manca la risposta l'azzurro, gran servizio di Shapovalov. 15-0 Esagera con il dritto Sinner che non trova il campo. Seconda palla ad inizio game per Shapovalov. 3-2 GAME SINNER! Servizio facile per Jannik che, grazie all'errore di rovescio che finisce in rete del suo avversario, torna in vantaggio. 40-0 Altro ace dell'azzurro, il secondo nel game. 30-0 Finisce in corridoio il lungolinea di dritto di Shapovalov.