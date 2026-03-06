LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break e contro-break nel 1° set

Al torneo ATP di Indian Wells, la partita tra Cobolli e Kecmanovic si trova ora sul punteggio di 3-3 nel primo set. Durante lo scambio, Cobolli ha realizzato un break, mentre in seguito Kecmanovic ha risposto con un contro-break. Nel corso del game, Kecmanovic ha commesso un errore di dritto, mentre Cobolli ha vinto il punto con una palla corta.

15-15 Con il dritto e poi con lo smash, sempre a partire dalla risposta veloce e nei piedi, Kecmanovic. 2-1 Nuovo errore di rovescio! BREAK! Inaspettato, l’inizio era stato complicato. A-40 Sbaglia un comodo rovescio Kecmanovic dopo che aveva risposto ancora nei piedi. 30-15 Ricamino delizioso di Cobolli con la contro smorzata di rovescio! 20:00 Quote che vedono il romano non favorito, a sorpresa, visto il recente precedente. Anche tra Dimitrov e Atmane c’è stato il re-match ieri, con la vittoria in 3 set del bulgaro che aveva perso ad Acapulco. Speriamo che il trend si possa invertire! 19:55 Al prossimo turno (sedicesimi di finale) ci sarebbe di sicuro un giocatore americano, il vincente del derby tra Brooksby e Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

