Mancano pochi minuti all’inizio delle partite di oggi all’ATP di Indian Wells. La coppia formata da un tennista italiano e dal suo partner statunitense sta per scendere in campo contro due avversari. Gli appassionati sono in attesa di seguire il match in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La scena si prepara ad accogliere gli atleti sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Buonasera amici di OA Sport, manca poco all’ingresso in campo del nostro azzurro e del suo compagno Opelka. Muchova ha vinto il primo parziale per 6-2 su Ruzic, con la croata che serve per il vantaggio sul 2-2 nel secondo parziale. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik Sinner e Reilly Opelka che sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e Horacio Zeballos nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro e lo statunitense sono grandi amici e sono entrati in tabellone grazie ad una wild card offerta dall’organizzazione del torneo stesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della coppia italo statunitense

