Oggi in diretta dall’ATP di Indian Wells si giocano le partite di singolare tra Sinner e Opelka e di doppio tra Granollers e Zeballos. L’azzurro affronta uno dei giocatori più potenti del circuito, mentre nel doppio i campioni in carica si sfidano in una partita decisiva. La giornata promette molti colpi di scena per gli appassionati di tennis. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik Sinner e Reilly Opelka che sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e Horacio Zeballos nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro e lo statunitense sono grandi amici e sono entrati in tabellone grazie ad una wild card offerta dall’organizzazione del torneo stesso. Non è la prima volta che i due giocano insieme, visto che nel 2021 Jannik e Reilly hanno vinto l’ATP 250 di Atlanta in finale contro la coppia composta dallo statunitense Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta una delle coppie più forti

Articoli correlati

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito.

LIVE Sinner-Svrcina 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava.

Contenuti utili per approfondire LIVE Sinner Opelka Granollers Zeballos...

Temi più discussi: Sinner giocherà anche il doppio a Indian Wells; A Indian Wells il doppio vale oro e Sinner torna a giocarlo: farà coppia col gigante Opelka; Indian Wells, doppio: stasera debuttano Sinner/Opelka; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio.

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest'oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito. L'azzurro sarà al via del tabellone di doppio del ... oasport.it

Atp Indian Wells, Sinner in doppio con Opelka: debutto contro Granollers/ZeballosSinner torna a giocare il doppio: l'azzurro sarà impegnato a Indian Wells insieme a Reilly Opelka, cinque anni dopo il titolo vinto insieme ad Atlanta. La coppia italo-americana debutterà contro i ... sport.sky.it

Domani, non prima delle 20:30 italiane, ci sarà il ritorno della coppia Sinner/Opelka che se la vedrà con i primi del seeding Granollers/Zeballos - facebook.com facebook

Domani, non prima delle 20:30 italiane, ci sarà il ritorno della coppia Sinner/Opelka che se la vedrà con i primi del seeding Granollers/Zeballos x.com