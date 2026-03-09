Oggi all'ATP Indian Wells si svolgono diverse partite con protagonisti Jannik Sinner e il suo avversario Opelka, mentre sul campo secondario scendono in campo Granollers e Zeballos. La giornata prevede incontri che coinvolgono giocatori di diverse classifiche e stili di gioco. Gli appuntamenti sono programmati in orari specifici e saranno trasmessi in diretta streaming e in televisione.

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito. L’azzurro sarà al via del tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells. Dopo aver staccato ieri il pass per gli ottavi di finale in singolare, Sinner ha deciso di giocare anche in coppia con un altro tennista, in maniera tale da trarre giovamento dal punto di vista tecnico di questo particolare format. Il tennista italiano farà squadra con l’americano Reilly Opelka. Non si tratta di una prima volta. I due si conoscono bene e in passato hanno già dimostrato di poter essere competitivi insieme. Il ricordo è al 2021, quando il pusterese e l’altissimo statunitense conquistarono il titolo ad Atlanta, lasciando intravedere un’intesa sorprendentemente efficace. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streaming

