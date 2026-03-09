LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’italiano e lo statunitense puntano alla rimonta

Sul campo di Indian Wells, si stanno disputando le partite di doppio tra GranollersZeballos e SinnerOpelka. Nel primo set, gli spagnoli hanno ottenuto la vittoria con un punteggio di 6-4, grazie a una volée vincente di Granollers che ha concluso il parziale. La partita prosegue con i due team pronti a tentare la rimonta nel secondo set.