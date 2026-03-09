LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’italiano e lo statunitense puntano alla rimonta
Sul campo di Indian Wells, si stanno disputando le partite di doppio tra GranollersZeballos e SinnerOpelka. Nel primo set, gli spagnoli hanno ottenuto la vittoria con un punteggio di 6-4, grazie a una volée vincente di Granollers che ha concluso il parziale. La partita prosegue con i due team pronti a tentare la rimonta nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 SET GRANOLLERSZEBALLOS. Volée vincente dello spagnolo che chiude il primo parziale. 40-15 Passante di dritto di Sinner. Seconda dell’argentino. 40-0 Altra risposta in rete di Opelka e tre set point per gli avversari. 30-0 Esce il rovescio dello statunitense. Seconda. 15-0 Cicca la risposta Opelka. Serve Zeballos per il primo set. 4-5 GAME SINNEROPELKA! Fa tutto Reilly, che mantiene il servizio. Seconda. 40-15 Volée alta dello statunitense. 30-15 Smash potentissimo di Opelka. Seconda. 15-15 Esce la volée di Opelka. 15-0 Ace dello statunitense. Serve Opelka. 3-5 GAME GRANOLLERSZEBALLOS. Prima vincente dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it
