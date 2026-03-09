LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 3-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | la coppia italo statunitense cerca il contro break
Durante il match di doppio all’ATP di Indian Wells, la coppia composta da un atleta italiano e uno statunitense si trova sotto di un break contro Granollers e Zeballos, con il punteggio di 3-4. Ora, con il servizio a disposizione, l’italiano cerca di mantenere il suo turno e rimanere in partita. La sfida prosegue con entrambi i team impegnati a conquistare il prossimo game.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Granollers. 3-4 GAME SINNEROPELKA! Con la battuta, l’azzurro mantiene il servizio. Altra seconda. 40-15 In rete la risposta di Granollers dopo il servizio esterno di Jannik. Seconda palla. 30-15 Passante perfetto di dritto di Sinner. 15-15 Granollers trova il passante. 15-0 Guardia perfetta di Opelka. Serve Sinner. 2-4 GAME GRANOLLERSZEBALLOS. Sinner non riesce a togliersi la volée dalla pancia. Seconda. 40-30 Volée vincente di Granollers. 30-30 Sinner sbaglia un’altra volée, e se la ride. 15-30 Opelka mira Granollers, che sbaglia la volée. Ancora seconda. 15-15 Doppio fallo, il primo nel match per Zeballos. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della coppia italo statunitense
LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 2-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 GAME SINNER/OPELKA! Prima vincente di Jannik.
Aggiornamenti e notizie su LIVE Sinner Opelka Granollers Zeballos...
Temi più discussi: Sinner giocherà anche il doppio a Indian Wells; A Indian Wells il doppio vale oro e Sinner torna a giocarlo: farà coppia col gigante Opelka; Indian Wells, doppio: stasera debuttano Sinner/Opelka; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio.
Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato liveLeggi su Sky Sport l'articolo Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato live ... sport.sky.it
LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: lo statunitense mantiene il servizio annullando la prima palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla per l'argentino. 40-15 Prima vincente di Zeballos. 30-15 Opelka prova a spingere con il dritto ... oasport.it
#Sinner diretta doppio Indian Wells: segui la sfida insieme a Opelka contro Granollers-Zeballos. Tennis oggi LIVE x.com
Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook