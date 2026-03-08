LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di sei con 1’10 sul gruppo 40 km al termine

Oggi a Parigi-Nizza 2026 si sta disputando la tappa tra i corridori, con sei atleti in fuga e un vantaggio di un minuto e dieci secondi sul gruppo. Mancano circa 40 chilometri al traguardo. Durante la corsa, uno dei ciclisti ha avuto un problema meccanico e ha dovuto fermarsi. La gara prosegue con gli atleti ancora in movimento verso il finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 40 km alla conclusione. 16.04 Problema meccanico per Dan Hoole (Decathlon CMA CGM Team). 16.01 Poco più di 10 km all'inizio del circuito finale. 15.58 Anche per il gruppo termina la Coté, lo svantaggio dalla fuga è di 1'12". 15.58 Casper Pedersen (Soudal Quick – Step) si prende nuovamente i 3 punti del GPM, 2 punti per Le Berre e uno per Walker. I primi due hanno guadagnato un certo vantaggio sui quattro compagni di fuga. 15.55 E' iniziata la Coté de Vaux-sur-Seine (3a categoria, 1.3 km al 6.8% medio). 15.52 50 km al traguardo, 1? il vantaggio della fuga. 15.49 Corridori che stanno affrontando un duro tratto di salita, non classificato però come GPM.