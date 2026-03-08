LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al termine gruppo in rimonta sulla fuga

Al 16.50, a cinque chilometri dal traguardo, il gruppo sta riavvicinando la fuga che si era formata durante la tappa di Parigi-Nizza 2026. Poco prima, a circa 16.51, a quattro chilometri dal termine, la fuga era ormai quasi interamente ripresa dal gruppo principale, che si prepara a concludere la corsa. La situazione sul percorso si sta definendo negli ultimi chilometri della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 4 km al termie, fuga praticamente ripresa. 16.50 5 km alla conclusione. 16.49 Termina la discesa, ora 5 km completamente pianeggianti prima dell'ultimo km che nella prima parte tende a salire. 16.47 Neutralizzato l'attacco di Pacher da parte del gruppo, ora solo i cinque battistrada possono rovinare la volata finale. Nel plotone principale c'è davanti la Visma che vuole proteggere Jonas Vingegaard in questa discesa. 16.46 8 km al termine, finale ancora incerto. 16.45 Nel gruppo c'è Campenaerts che prova a ricucire, la fuga mantiene 25? di vantaggio. 16.44 Termina la salita per il plotone e c'è un nuovo attacco di un uomo della Groupama FDJ, si tratta di Quentin Pacher.