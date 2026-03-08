LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al termine gruppo in rimonta sulla fuga

Da oasport.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 16.50, a cinque chilometri dal traguardo, il gruppo sta riavvicinando la fuga che si era formata durante la tappa di Parigi-Nizza 2026. Poco prima, a circa 16.51, a quattro chilometri dal termine, la fuga era ormai quasi interamente ripresa dal gruppo principale, che si prepara a concludere la corsa. La situazione sul percorso si sta definendo negli ultimi chilometri della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 4 km al termie, fuga praticamente ripresa. 16.50 5 km alla conclusione. 16.49 Termina la discesa, ora 5 km completamente pianeggianti prima dell’ultimo km che nella prima parte tende a salire. 16.47 Neutralizzato l’attacco di Pacher da parte del gruppo, ora solo i cinque battistrada possono rovinare la volata finale. Nel plotone principale c’è davanti la Visma che vuole proteggere Jonas Vingegaard in questa discesa. 16.46 8 km al termine, finale ancora incerto. 16.45 Nel gruppo c’è Campenaerts che prova a ricucire, la fuga mantiene 25? di vantaggio. 16.44 Termina la salita per il plotone e c’è un nuovo attacco di un uomo della Groupama FDJ, si tratta di Quentin Pacher. 🔗 Leggi su Oasport.it

live parigi nizza 2026 tappa di oggi in diretta 10 km al termine gruppo in rimonta sulla fuga
© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al termine, gruppo in rimonta sulla fuga

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sei con 1’10” sul gruppo, 40 km al termine

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 55 km al termine, gruppo a 1’05” dalla fuga

Tutto quello che riguarda LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in....

Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Prima Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming; PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al termine, fuga con 1’22 di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Inizia la discesa che porta verso il traguardo 16.27 Foratura per Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), uno ... oasport.it

parigi nizza live parigi nizza 2026PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con diver ... tuttobiciweb.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.