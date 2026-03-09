LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 100 km all’arrivo gruppo a 2 minuti dai fuggitivi

Oggi a Parigi-Nizza la tappa si sta svolgendo con il gruppo che si trova a due minuti dai fuggitivi, ormai a circa 100 chilometri dall’arrivo. La corsa è in pieno svolgimento e le squadre stanno organizzando le strategie per le fasi finali. La diretta è aggiornata costantemente e si può seguire cliccando sul link fornito.

15:04 Continuano i saliscendi che contraddistingueranno la corsa fino ai -70 km. 15:01 Il danese Casper Pedersen si aggiudica il GPM di Côte de Villeconin ed ora è al comando della classifica degli scalatori con 15 punti. 14.57 La velocità media è di 41 kmh. 14.54 Torna ad 1:50 la distanza tra battistrada e plotone. 14.51 5 km ai piedi di Côte de Villeconin (1km à 6.1%). 14.49 108 km all'arrivo. 14.46 Torna a due minuti il vantaggio dei due davanti. 14.43 Fase pianeggiante della gara, ma a breve comincerà la salita verso Côte de Villeconin 14.