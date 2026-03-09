LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 5-7 4-1 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra è sopra di due break in questo terzo set

Durante il match valido per il torneo WTA di Indian Wells 2026, l’azzurra e la tennista australiana sono in campo. La partita è in corso nel terzo set con il punteggio di 4-1 in favore dell’italiana, che ha ottenuto un vantaggio di due break. La giocatrice australiana ha appena messo a segno un servizio interno vincente. Segui gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Servizio interno vincente della portacolori australiana. A-40 Lungo il rovescio incrociato di Paolini. 40-40 Ace interno della nativa di Zagabria. 40-A Doppio fallo della classe '93. 40-40 Diritto lungolinea e vincente di Tomljanovic. 40-A Doppio fallo dell'australiana. Palla break. 40-40 In rete il diritto lungolinea della nativa di Zagabria. 40-30 Lungo il diritto lungolinea della numero 85 WTA. 40-15 In rete il rovescio incrociato di Tomljanovic. 40-0 Diritto lungolinea e vincente della classe '93. 30-0 In rete la risposta di diritto di Paolini. 15-0 Diritto incrociato e vincente con deviazione fortunosa del nastro della portacolori australiana.