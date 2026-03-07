LIVE Paolini-Potapova 6-7 5-1 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra è sopra di due break in questo secondo parziale

Durante il match di Indian Wells, l’italiana ha ottenuto un vantaggio di due break nel secondo set, con il punteggio attuale di 6-7, 5-1. La giocatrice ha risposto con una palla corta di diritto lungolinea, che si trova ora in rete. La partita è seguita in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti costantemente.

30-30 Palla corta di diritto lungolinea e vincente della portacolori austriaca. 40-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo dell’azzurra. 30-30 Servizio esterno vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 15-15 In rete il rovescio incrociato giocato dal centro del campo della numero 91 WTA. 0-15 Rovescio incrociato e vincente con deviazione fortunosa del nastro della portacolori austriaca. 3-1 Lungo il diritto lungolinea giocato in recupero della numero 91 WTA. 15-0 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di ”Jas”. 2-1 Diritto in back incrociato e vincente giocato in recupero della portacolori austriaca. 🔗 Leggi su Oasport.it

