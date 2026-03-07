LIVE Paolini-Potapova 6-7 6-2 3-3 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si procede in equilibrio in questo terzo e decisivo set

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, Paolini e Potapova sono in campo per il terzo set, con il punteggio di 6-7, 6-2, 3-3. La partita prosegue in equilibrio, con scambi intensi e punti decisivi, mentre i giocatori cercano di ottenere il vantaggio. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi chiave, tra cui un rovescio incrociato vincente e un servizio esterno che ha portato punti importanti.

40-0 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata di tocco e in allungo della toscana. 3-2 In rete il rovescio incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato a metà campo della nativa di Saratov. 40-40 Diritto lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete di Paolini. 15-40 Rovescio lungolinea e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 0-40 In rete il rovescio incrociato dell’azzurra. Ci sono tre palle break. 40-0 Diritto incrociato e vincente giocato in allungo a ridosso della rete di Potapova. 1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato dal centro del campo di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 3-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si procede in equilibrio in questo terzo e decisivo set LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra porta il match al terzo e decisivo set1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca. Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo set Contenuti e approfondimenti su LIVE Paolini Potapova 6 7 6 2 3 3 WTA.... Temi più discussi: LIVE Paolini-Potapova, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 serve per aggiudicarsi il primo parziale; Potapova-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Indian Wells, i precedenti e dove vedere il match; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Sinner e altri 4 azzurri: il programma su Sky. LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'esordio in quel di Indian Wells ... oasport.it Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà la ... oasport.it Continua la notte tricolore ad Indian Wells, ora in campo Jasmine Paolini contro Anastasia Potapova! x.com Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN facebook