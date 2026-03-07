LIVE Paolini-Potapova 6-7 6-2 3-3 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si procede in equilibrio in questo terzo e decisivo set

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, Paolini e Potapova sono in campo per il terzo set, con il punteggio di 6-7, 6-2, 3-3. La partita prosegue in equilibrio, con scambi intensi e punti decisivi, mentre i giocatori cercano di ottenere il vantaggio. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi chiave, tra cui un rovescio incrociato vincente e un servizio esterno che ha portato punti importanti.

40-0 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata di tocco e in allungo della toscana. 3-2 In rete il rovescio incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato a metà campo della nativa di Saratov. 40-40 Diritto lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete di Paolini. 15-40 Rovescio lungolinea e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 0-40 In rete il rovescio incrociato dell’azzurra. Ci sono tre palle break. 40-0 Diritto incrociato e vincente giocato in allungo a ridosso della rete di Potapova. 1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato dal centro del campo di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini potapova 6 7 6 2 3 3 wta indian wells 2026 in diretta si procede in equilibrio in questo terzo e decisivo set
© Oasport.it - LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 3-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si procede in equilibrio in questo terzo e decisivo set

LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra porta il match al terzo e decisivo set1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca.

Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo set

Contenuti e approfondimenti su LIVE Paolini Potapova 6 7 6 2 3 3 WTA....

Temi più discussi: LIVE Paolini-Potapova, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 serve per aggiudicarsi il primo parziale; Potapova-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Indian Wells, i precedenti e dove vedere il match; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Sinner e altri 4 azzurri: il programma su Sky.

LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'esordio in quel di Indian Wells ... oasport.it

Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà la ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.