LIVE Paolini-Potapova 6-7 6-2 0-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra porta il match al terzo e decisivo set

Sul campo di Indian Wells, la partita tra Paolini e Potapova è arrivata al terzo set dopo che il secondo si è concluso con un punteggio di 6-2. Durante il match, la giocatrice russa ha commesso un doppio fallo, mentre l’avversaria austriaca ha risposto con un rovescio incrociato vincente. La partita è attualmente in corso con il punteggio di 0-0 nel set decisivo.

1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato dal centro del campo di Paolini. 30-0 Largo il diritto incrociato giocato in attacco della numero 7 WTA. 6-2 Lunga la risposta di rovescio lungolinea di Potapova. Il secondo parziale è della toscana. Si va al terzo e decisivo set. 30-40 Risposta di rovescio lungolinea e vincente della classe 2001. Palla break. 30-30 Palla corta di diritto incrociata e vincente della portacolori austriaca. 30-30 Palla corta di diritto lungolinea e vincente della portacolori austriaca. 40-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Potapova, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriaca

Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà la ... oasport.it

Continua la notte tricolore ad Indian Wells, ora in campo Jasmine Paolini contro Anastasia Potapova! x.com

Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN facebook