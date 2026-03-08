LIVE Paolini-Tomljanovic 1-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

In diretta a Indian Wells, Paolini e Tomljanovic si affrontano nel match di secondo turno. Al momento il punteggio è 1-2, con nessun break nel primo game. La giocatrice di Zagabria ha vinto il suo servizio con un colpo esterno, mentre l’italiana ha commesso un errore con un rovescio lungo. La partita procede senza pause.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Servizio esterno vincente della nativa di Zagabria. 40-30 Lungo il rovescio incrociato dell'italiana. 30-30 Diritto lungolinea vincente giocato dal centro del campo della numero 85 WTA. 15-30 Rovescio incrociato vincente dell'australiana. 0-30 Largo il rovescio incrociato giocato dal centro del campo di Tomljanovic. 0-15 Lungo il diritto lungolinea giocato a ridosso della rete in attacco della classe '93. 1-1 Rovescio incrociato vincente della toscana. A-40 Lungo il diritto lungolinea giocato dal centro del campo della numero 85 WTA. 40-40 Largo il rovescio incrociato dell'australiana. 30-40 Diritto lungolinea vincente di Tomljanovic.