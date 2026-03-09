LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2026 in DIRETTA | si riparte con il 2° quarto!

Alle 20:45 si è aperto il secondo quarto della partita tra Olimpia Milano e Cantù, valida per la Serie A basket 2026. Al momento il punteggio è di 40-31 a favore dell’Olimpia, che ha risposto rapidamente alla fine del primo quarto con una tripla da lunga distanza. La partita prosegue in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

40-31 Subito a rimettere le cose come stanno l'Olimpia con una bella tripla da veramente lontano. 37-31 Che canestro stupendo anche di Bortolani! Bel break di Cantù! 37-29 Ha preso fiducia Fevrier. Altro bel canestro. Fallo in attacco di Guduric. Ripartono gli ospiti. 37-27 02 per lui. Ma extra possesso per Cantù che segna da 3 con Fevrier. Fallo fischiato anche a Brooks su Moraschini. Lunetta anche per gli ospiti. 37-24 22 per lui dalla lunetta. Moraschini costringe Brooks ad andare lungo e poi commette fallo. Tiri liberi per l'Olimpia Milano. 35-24 Forza Brooks che rimane corto ma passa Nebo che appoggia perfettamente.