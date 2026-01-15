LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 39-32 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riparte con il 2° quarto!

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Stella Rossa. Al momento il punteggio è 39-32 per Milano, con il secondo quarto in corso. Restate aggiornati per le ultime notizie e i dettagli dell'incontro, cliccando sul link dedicato. I serbi devono ancora accumulare due falli prima di mandare in lunetta i giocatori milanesi.

Ancora 2 falli da spendere per i serbi prima di mandare direttamente i meneghini in lunetta. 46-38 Bravo Nwora ancora. -8 per la Stella Rossa. 46-36 Bravo a realizzare anche il canestro dalla lunetta. 45-36 NEBO segna e prende un libero. Che giocatore stasera. Altra tripla di Ricci sul ferro. 43-36 Nessun problema dalla lunetta. Si torna a giocare. In ritardo Guduric, tiri liberi per Nwora. 43-34 Con mestiere Lorenzo Brown va fino in fondo e costringe Obradovic al time out! 41-34 Sta diventando un incubo NEBO questa sera! 39-34 A segno con entrambe i liberi Moneke.

DIRETTA/ Milano Stella Rossa (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si comincia! (15 gennaio 2026) - Diretta Milano Stella Rossa streaming video tv: dopo le due vittorie della scorsa settimana, l'Olimpia cerca un altro successo in Eurolega. ilsussidiario.net

Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - 2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa Belgrado. oasport.it

What a fastbreak Red and Whites!!! #insieme #Olimpia x.com

