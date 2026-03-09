Alle ore 20:01 è iniziata la partita tra Olimpia Milano e Cantù, con Cantù che ha ottenuto subito i primi due punti grazie a un canestro di Ballo con la mano sinistra. La palla è stata consegnata ai giocatori di Cantù per il primo possesso, mentre i tifosi attendono i primi minuti di gioco. La diretta segue passo dopo passo l’andamento dell’incontro, aggiornando sul punteggio e sulle azioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Subito bene Ballo con la mano sinistra. 20:01 Si parte! Prima palla a Cantù. 19:59 A breve la palla a 2. 19:57 Le squadre stanno terminando il riscaldamento. 19:56 All’andata i padroni di casa vinsero in volata con un distacco di appena 5 punti trainati dai 22 punti (1012 al tiro) e 12 rimbalzi (32 di valutazione) di Nebo e i 16 punti e 6 rimbalzi di Brooks. 19:53 L’ultimo successo di Cantù a Milano risale al 5 gennaio 2020 (83-89) e da lì in avanti l’Olimpia è in striscia aperta di cinque successi consecutivi contro i biancoblu. 19:50 I precedenti tra le due squadre sono tutti a favore dell’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: si parte!

Articoli correlati

LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 20? al via!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:41 l’EA7 Emporio Armani riceve il rivale di sempre che si trova penultimo, in 14esima posizione a quota...

LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: attesa per il derby lombardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA sport e benvenuti alla Diretta Live di Olimpia Milano-Cantù, partita di...

Approfondimenti e contenuti su LIVE Olimpia Milano Cantù Serie A...

Temi più discussi: Olimpia Milano-Acqua S. Bernardo Cantù | La situazione e dove vederla; LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: attesa per il derby lombardo; Milano-Cantù di LBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

Olimpia Milano vs Cantù: diretta (i 12 di Peppe Poeta)I 12 di Peppe Poeta: Mannion, Ceccato, Tonut, Bolmaro, Brooks, Leday, Ricci, Costaglione, Guduric, Diop, Shields, Nebo. Confermate le assenze di Ellis, Flaccadori, mentre tra gli stranieri ... pianetabasket.com

Olimpia Milano-Cantù, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20Leggi su Sky Sport l'articolo Olimpia Milano-Cantù, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20 ... sport.sky.it

GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 21a Giornata Acqua S.Bernardo Cantù 20:00 Allianz Cloud, Milano Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia - facebook.com facebook

GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 21a Giornata Acqua S.Bernardo Cantù 20:00 Allianz Cloud, Milano Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia x.com