LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2026 in DIRETTA | padroni avanti 47-41 all’intervallo!

L'incontro tra Olimpia Milano e Cantù è in corso con i padroni di casa avanti di sei punti all’intervallo, con il punteggio di 47-41. Bolmaro si distingue per un canestro in sospensione, mentre Fevrier serve bene Ballo sotto canestro, contribuendo alla fase offensiva dell’Olimpia. La partita si sta giocando in diretta, con le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo.

Finisce qui il 1° tempo! Olimpia avanti di 6 all'intervallo! 47-41 Fa quello che vuole Bolmaro con la palla tra le mani!!! Che canestro in sospensione! 45-41 Bel passaggio di Fevrier che trova un Ballo in gran spolvero sotto canestro. 01 non completa il gioco da 3 Bolmaro. 45-39 Che giocata di Bolmaro! Prende il fallo e va a canestro ma che crossover sulla difesa avversaria. 43-39 02 e 04 da parte di Ballo questa sera dalla lunetta. Altro fallo subito da Cantù. Ballo vola ai liberi. Guduric ferma in maniera fallosa un altro tentativo di contropiede di Cantù. Meno di due minuti all'intervallo. Brutta palla persa dagli ospiti in attacco dopo un mismatch.