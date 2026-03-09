Alle 21:58 si conclude la diretta della partita tra Olimpia Milano e Cantù, disputata all’Allianz Cloud, con la vittoria dei padroni di casa. L’Olimpia raggiunge 30 punti nel campionato di Serie A Basket 2026, con un bilancio di 15 vittorie e 5 sconfitte. La partita ha visto un match intenso e combattuto, terminato con il successo della squadra di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 La nostra Diretta Live finisce qui. Non ci resta che auguravi buona serata e darvi appuntamento alla prossima diretta! 21:58 L’Olimpia vola così a 30 punti con uno score di 15 vittorie e 5 sconfitte. Il 3° posto rimane lì. I padroni di casa sono a pari punti con Brescia e dietro alla Virtus Bologna (a quota 34). Cantù rimane invece a 10 punti con 15 sconfitte e 5 vittorie. 21:57 Bene, tra le fila degli ospiti, però, anche Bortolani e Sneed. Tra i padroni di casa spiccano le sapienti mani di Bolmaro, che con le sue accelerazioni e i suoi assist hanno giocato un ruolo fondamentale nell’economia dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: il derby va ai padroni di casa! Ma che match all’Allianz Cloud!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 66-63 con ancora un quarto da giocare. Bel match all’Allianz Cloud

LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni avanti 47-41 all’intervallo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il 1° tempo! Olimpia avanti di 6 all’intervallo! 47-41 Fa quello che vuole Bolmaro con la palla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Olimpia Milano Cantù Serie A...

Temi più discussi: Milano-Cantù di LBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Olimpia Milano-Acqua S. Bernardo Cantù | La situazione e dove vederla; LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: attesa per il derby lombardo; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 66-63 con ancora un quarto da giocare. Bel match all’Allianz CloudCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-70 1/2 per il maliano. In lunetta Ballo. Cercato Ballo sotto canestro con un tap-in sul tabellone. Fallo ... oasport.it

Olimpia Milano-Cantù, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20Leggi su Sky Sport l'articolo Olimpia Milano-Cantù, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20 ... sport.sky.it

GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 21a Giornata Acqua S.Bernardo Cantù 20:00 Allianz Cloud, Milano Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia - facebook.com facebook

GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 21a Giornata Acqua S.Bernardo Cantù 20:00 Allianz Cloud, Milano Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia x.com