LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2026 in DIRETTA | 75-70 con poco più di 5 minuti da giocare Bolmaro strepitoso

In corso la partita tra Olimpia Milano e Cantù, valida per la Serie A basket 2026, con il punteggio di 75-70 a poco più di cinque minuti dalla fine. Durante il match, il giocatore Bolmaro ha messo in mostra un’ottima prestazione. Gli arbitri hanno verificato un fallo sul giocatore di Cantù, riscontrando che anche Bolmaro ha commesso un fallo su Nebo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Check degli arbitri per il fallo su Nebo. Fallo dello stesso maliano su Nebo. Rimessa per i padroni di casa. 86-84 Si protegge in maniera egregia di Ballo. Accorcia ancora Cantù. Meno di un minuto e mezzo da giocare. 86-82 Ancora una tripla dell’Olimpia! Cosa sta succedendo all’Allianz Cloud!! 83-82 Rispnde Chiozza da 3!! Ma che match!!! 83-79 Ancora a segno Ricci da 3!!! 80-79 Che tripla di Sneed! Lenti i cambi della difesa dell’Olimpia! 80-76 Parte bene Shields e sorprende tutta la difesa di Cantù. Torna a +4 la squadra di Poeta. 78-76 22 per Bortolani. Ricci usa un po’ le mani un po’ le gambe per fermare Bortolani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 75-70 con poco più di 5 minuti da giocare. Bolmaro strepitoso Articoli correlati Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 66-63 con ancora un quarto da giocare. Bel match all’Allianz Cloud LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: ripartiti con il 2° tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-49 Altri due punti (8 totali) per Sneed in questo quarto. Aggiornamenti e notizie su LIVE Olimpia Milano Cantù Serie A... Temi più discussi: Milano-Cantù di LBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Olimpia Milano-Acqua S. Bernardo Cantù | La situazione e dove vederla; LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: attesa per il derby lombardo; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky. Olimpia Milano vs Cantù: diretta 4Q 73-69 3'4Q: ultimi dieci minuti per il derby lombardo tra Milano e Cantù in totale equilibrio 68-67 dopo 2', poi la tripla di Ricci 73-69 a 7'55'' 3Q 66-63: due triple di ... pianetabasket.com Olimpia Milano-Cantù, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20Leggi su Sky Sport l'articolo Olimpia Milano-Cantù, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20 ... sport.sky.it GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 21a Giornata Acqua S.Bernardo Cantù 20:00 Allianz Cloud, Milano Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia - facebook.com facebook GAME DAY LBA Unipol 25/26 | 21a Giornata Acqua S.Bernardo Cantù 20:00 Allianz Cloud, Milano Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #ForzaOlimpia x.com