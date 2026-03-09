LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2026 in DIRETTA | ripartiti con il 2° tempo!

Alle 20:45 si svolge la partita tra Olimpia Milano e Cantù, valida per la Serie A di basket 2026. I primi due quarti si sono conclusi con un punteggio di 50-49, dopo che Sneed ha segnato altri due punti, portando il suo totale a otto nel quarto. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-49 Altri due punti (8 totali) per Sneed in questo quarto. 50-47 12 ai liberi. Ancora in ritardo la difesa ospite. Fallo di Sneed su Nebo. Fallo normale, sarà rimessa per l'Olimpia. Fallo su Shields, palla ai padroni di casa. A colloquio gli arbitri, forse per una richiesta di challenge da parte di Poeta. Tiro di Shields allo scadere fuori. Riparte Cantù ma non va neanche Fevrier. Fallo in attacco di Fevrier a rimbalzo. 49-47 Palla stupenda e ben lavorata da Shields che allunga di nuovo. In ritardo Fevrier su Nebo. 47-47 Altra tripla di Sneed in meno di un minuto!!!! 47-44 Tripla del -3 di Sneed! Fallo subito da Bolmaro.